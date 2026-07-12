Τραγωδία στην Κύπρο με τρίχρονο αγοράκι - Έπεσε από μπαλκόνι και βρήκε ακαριαίο θάνατο

Τραγωδία σημειώθηκε σε ξενοδοχείο της Πάφου, όταν τρίχρονο παιδάκι έπεσε από μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του σε χώρο ξενοδοχείου όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, βρέθηκε στο κενό. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.



Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα φωτίσουν την ακριβή αιτία θανάτου.



Η υπόθεση έχει συγκλονίσει, καθώς πρόκειται για παιδί μόλις τριών ετών, με την οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.