Ιστορικό ψήφισμα από την Ευρωβουλή για τις γυναίκες-θύματα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Με μεγάλη πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που αναγνωρίζει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου ως θύματα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Το ψήφισμα της Επιτροπής FEMM, με εισηγήτρια την Ελληνίδα ευρωβουλευτή Ελεονώρα Μελέτη, εγκρίθηκε με 575 ψήφους υπέρ και μόλις 33 κατά, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην ευρωπαϊκή αναγνώριση της κυπριακής τραγωδίας.

Με την απόφαση αυτή, μια πτυχή της ιστορίας που παρέμενε για δεκαετίες στη σκιά εντάσσεται πλέον επίσημα στην ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, αναγνωρίζει τη σεξουαλική βία ως εργαλείο πολέμου και ζητά την πλήρη αποκατάσταση και αναγνώριση των θυμάτων.

Παράλληλα, το ψήφισμα καλεί για την καταβολή αποζημιώσεων, την ενίσχυση της στήριξης προς τις επιζήσασες και την ανάληψη ευθύνης από την Τουρκία, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Οι μαρτυρίες των γυναικών στην Ολομέλεια

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε στις συγκλονιστικές μαρτυρίες γυναικών που συνάντησε κατά την αποστολή της Επιτροπής FEMM στην Κύπρο.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής υπογράμμισε τη σημασία της αναγνώρισης του τραύματος που βίωσαν οι γυναίκες αυτές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δώσαμε μία υπόσχεση πως ο πόνος αυτών των γυναικών, το συλλογικό τραύμα των Κυπρίων, δεν θα παραμείνει ούτε βουβό ούτε αόρατο. Γιατί ο βιασμός τους δεν τελείωσε τότε. Συνεχίστηκε από το στίγμα, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση, την απόρριψη, τη μοναξιά».

Σύμφωνα με την ίδια, ο αριθμός των θυμάτων σεξουαλικής βίας κατά την τουρκική εισβολή του 1974 εκτιμάται περίπου σε 1.500 άτομα, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Ο ευρωβουλευτής της Ομάδας της Αριστεράς (GUE/NGL), Γιώργος Γεωργίου, τόνισε πως η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την ιστορική μνήμη όλων των γυναικών της Κύπρου.

«Τα εγκλήματα πολέμου και η σεξουαλική βία δεν ξεχνιούνται»

Σε ανακοίνωσή του, ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Λουκάς Φουρλάς χαρακτήρισε την απόφαση «νίκη των ίδιων των γυναικών που βρήκαν τη δύναμη να μιλήσουν».

«Είναι ταυτόχρονα ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα εγκλήματα πολέμου και η σεξουαλική βία δεν παραγράφονται, δεν ξεχνιούνται και δεν συγκαλύπτονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ψήφισμα αποτελεί ιστορική αναγνώριση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν εις βάρος των γυναικών της Κύπρου, ενώ δημιουργεί σημαντικό προηγούμενο και για άλλες περιπτώσεις έμφυλης και σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις διεθνώς.

Η έγκριση του ψηφίσματος αποτελεί σημαντική πολιτική και ηθική αναγνώριση για τις γυναίκες της Κύπρου, ενώ παράλληλα συνιστά κοινοβουλευτική επιτυχία για την Ελεονώρα Μελέτη.

Η πρωτοβουλία ανέδειξε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια μέχρι σήμερα παραμελημένη πτυχή της κυπριακής ιστορίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης, στην αναγνώριση των θυμάτων και στην προώθηση της δικαιοσύνης.