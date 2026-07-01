Κογκρέσο: Στο επίκεντρο οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Τουρκίας στα κατεχόμενα

Ακρόαση με ιδιαίτερη σημασία πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τέταρτης (1/7 ώρα Ελλάδας) στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Τομ Λάντος», με πρωτοβουλία των συμπροέδρων της, βουλευτών Κρις Σμιθ και Τζιμ ΜακΓκόβερν, με θέμα: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο: Το ιστορικό του Ερντογάν και οι επιπτώσεις του ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα».

Την έναρξη της ακρόασης έκανε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ευάγγελος Σάββα, ο οποίος αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από την τουρκική εισβολή του 1974 και τη συνεχιζόμενη κατοχή άνω του 36% του κυπριακού εδάφους. Παράλληλα, παρουσίασε το ιστορικό των τελευταίων 52 ετών, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αφορούν το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης κατέθεσαν ο διευθυντής Ανάλυσης Πολιτικής του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν, ο διευθυντής του Προγράμματος για την Τουρκία στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, Σινάν Τζιντί, καθώς και ο Σάββας Τσίβικος, εκπρόσωπος της ΠΣΕΚΑ. Οι τρεις μάρτυρες ανέλυσαν τη διαχρονική στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και τις ευρύτερες επιπτώσεις της εξωτερικής της πολιτικής στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην ακρόαση παρενέβησαν επίσης οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Μπραντ Σνάιντερ και Ντίνα Τάιτους, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή διακομματική στήριξη στο Κογκρέσο προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, τόνισαν τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της Κύπρου ως αξιόπιστου και στρατηγικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.