Γκιουλέρ κατά Κύπρου και Γαλλίας: «Αντίθετη στο διεθνές δίκαιο η αμυντική συμφωνία»

Αιχμές κατά της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία «διαταράσσει τις ισορροπίες» στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι «αντίθετη στο διεθνές δίκαιο».



Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υποστήριξε ότι ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ ανέδειξε εκ νέου τη σημασία της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι τα μέτρα που λαμβάνει η Άγκυρα για την ασφάλεια του ψευδοκράτους συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερότητας σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ προειδοποίησε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις στρατιωτικές συνεργασίες που διαμορφώνονται στην περιοχή.



«Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Γαλλίας, η οποία δεν διαθέτει καθεστώς εγγυήτριας δύναμης, και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου αποτελεί μια πρωτοβουλία χωρίς νομιμοποίηση, η οποία διαταράσσει τις ευαίσθητες ισορροπίες και είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι καμία πρωτοβουλία ή συμμαχία που στρέφεται κατά των συμφερόντων της Τουρκίας και της "ΤΔΒΚ" δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, επικαλούμενος τη στρατιωτική ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.



Ο Γκιουλέρ επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας ότι διατηρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο βάσει των διεθνών συμφωνιών, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί για την προστασία της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων.



«Η Τουρκία είναι υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και του εποικοδομητικού διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, απέναντι σε εξελίξεις που θα απειλούσαν την ασφάλεια της "ΤΔΒΚ", η βούλησή μας να εκπληρώσουμε τις ευθύνες μας ως εγγυήτρια δύναμη είναι πλήρης», ανέφερε.