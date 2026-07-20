Γκιουλέρ από τα Κατεχόμενα: Υπεράσπιση της εισβολής, «σφαγές» και λόμπι Ελληνοκυπρίων

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας επιτέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπερασπίστηκε την τουρκική εισβολή του 1974 και επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει το ψευδοκράτος.

Με αφορμή την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις από τα Κατεχόμενα, υπερασπιζόμενος την τουρκική στρατιωτική επέμβαση του 1974 και απορρίπτοντας το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται στα γεγονότα της Κύπρου.



Κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτικές μονάδες του τουρκικού στρατού στα Κατεχόμενα, ο Γκιουλέρ χαρακτήρισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «μεροληπτικό», υποστηρίζοντας ότι συντάχθηκε υπό την επιρροή «ελληνοκυπριακών λόμπι».



«Αυτή η μεροληπτική προσέγγιση είναι άκυρη για εμάς και απορρίπτουμε το ψήφισμα με τους πιο κατηγορηματικούς όρους», δήλωσε, υποστηρίζοντας ακόμη ότι το κείμενο «δεν έχει νομική, ιστορική ή ηθική βάση» και δεν μπορεί να αλλάξει, όπως είπε, «την ιστορική πραγματικότητα στην Κύπρο».

Ο Τούρκος υπουργός επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η στρατιωτική επέμβαση του 1974, την οποία η Τουρκία αποκαλεί «Ειρηνευτική Επιχείρηση», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγύησης, υποστηρίζοντας ότι διασφάλισε την προστασία των Τουρκοκυπρίων και την ειρήνη στο νησί.



Παράλληλα, επιτέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι έχει απολέσει την ουδετερότητά της στο Κυπριακό μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, ενώ κατηγόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αγνοεί, κατά την τουρκική θέση, τα γεγονότα της περιόδου 1963-1974.



«Βαρβαρότητες σε βάρος τουρκοκυπρίων»

Αναφερόμενος στην ΕΟΚΑ, έκανε λόγο για «βαρβαρότητες» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων που «αποδεικνύονται από ιστορικά γεγονότα», ενώ επέκτεινε την κριτική του υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες θηριωδίες είχαν διαπραχθεί «στην Πελοπόννησο, στα Βαλκάνια, στην Ανατολία και στην Κύπρο». Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» να στοχοποιούνται, η Τουρκία και οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Γκιουλέρ επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσω της αναγνώρισης της «κυρίαρχης ισότητας» των Τουρκοκυπρίων μπορεί να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού.



Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας συνέδεσε, επίσης, το Κυπριακό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας όσους τηρούν σιωπή απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα ότι προβαίνουν σε μονομερείς αξιολογήσεις για την Κύπρο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά εκμεταλλεύεται τις περιφερειακές εξελίξεις για να προωθήσει ενέργειες που, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.



Κλείνοντας, διεμήνυσε ότι η Τουρκία «δεν θα κάνει ποτέ πίσω» από τα δικαιώματα που θεωρεί ότι απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και από τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στα Κατεχόμενα και να στηρίζει το ψευδοκράτος, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Άγκυρα.