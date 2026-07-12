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Έφτασαν στη Ρόδο 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές για εκδηλώσεις εις μνήμη των Ισαάκ και Σολωμού

Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τις δολοφονίες των δύο ηρώων.

Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Στη Ρόδο έφτασαν το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου με το πλοίο της γραμμής οι 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού», 30 χρόνια από τις δολοφονίες τους στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Οι 34 Κύπριοι μοτοσικλετιστές έφτασαν στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και τριών δεκαετιών από τη θυσία των Ελληνοκυπρίων ηρώων Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού όπως αναφέρει η «Ροδιακή».

Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ
Φωτ. ΡΟΔΙΑΚΗ

Τους 34 μοτοσικλετιστές υποδέχθηκαν στο λιμάνι του νησιού μέλη του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιώργο Συμεωνίδη.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις μνήμης, που περιλαμβάνουν τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Βωμό της Πατρίδας, καθώς και εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου με ομιλίες, τιμητικές βραβεύσεις και μουσικό αφιέρωμα στους δύο ήρωες.

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