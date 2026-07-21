Ρόδος: Καταγγελία για επίθεση σε δύο γυναίκες - Εξετάζεται τρανσφοβικό κίνητρο

Σοβαρό περιστατικό βίας καταγγέλθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, με θύματα δύο υπηκόους Βραζιλίας, ηλικίας 24 και 32 ετών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν επίθεση από τρεις άγνωστους άνδρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε περίπου στις 05:00, όταν η 24χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με τους τρεις άνδρες. Όπως κατήγγειλε στις Αρχές, ένας από αυτούς την έριξε στο οδόστρωμα και κατά τη διάρκεια της επίθεσης της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο, ενώ από τα χτυπήματα έχασε και ένα δόντι.

Η παρέμβαση της φίλης της

Στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει, η 32χρονη φίλη της, επίσης υπήκοος Βραζιλίας και μόνίμη κάτοικος Πορτογαλίας, δέχθηκε και εκείνη επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι άλλοι δύο άνδρες τη χτύπησαν με τα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, μεταξύ άλλων, στη μύτη.

Οι δύο γυναίκες αποχώρησαν από το σημείο τραυματισμένες και λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 09:30, προσήλθαν στις αρμόδιες Αρχές, όπου υπέβαλαν έγκληση σε βάρος των τριών αγνώστων δραστών.

Εξετάζεται πιθανό ρατσιστικό κίνητρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση δίνει η καταγγελία της 24χρονης, η οποία υποστήριξε ότι στοχοποιήθηκε λόγω της διεμφυλικής της ταυτότητας. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς, εφόσον προκύψουν στοιχεία που να τον επιβεβαιώνουν, η υπόθεση ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, γεγονός που επηρεάζει τη νομική αντιμετώπιση των δραστών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μετά την υποβολή των καταγγελιών, διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων των δύο γυναικών, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες παραμένουν άγνωστοι και αναζητούνται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, καθώς και πιθανό οπτικό υλικό ή μαρτυρίες από την περιοχή της Μεσαιωνικής Πόλης, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι δύο γυναίκες, δεν γνώριζαν τους δράστες και δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε προσωπική διαφορά ή επεισόδιο μεταξύ τους.

Mε πληροφορίες απο την «δημοκρατική».