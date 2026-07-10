Θρήνος στη Ρόδο: Πέθανε το βρέφος που είχε πνιγεί με φαγητό και μεταφέρθηκε στην Αθήνα

Το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, παρά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν οι γιατροί τόσο στη Ρόδο όσο και στην Αθήνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν το βρέφος πνίγηκε όταν έτρωγε το φαγητό του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Οι γιατροί που βρίσκονταν σε εφημερία κινητοποιήθηκαν αμέσως, έπειτα από δύσκολη προσπάθεια, κατάφεραν να απομακρύνουν το κομμάτι τροφής που είχε φράξει τον αεραγωγό του παιδιού.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η έλλειψη οξυγόνου για σημαντικό χρονικό διάστημα είχε προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, σύμφωνα με την Ροδιακή .

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα μέσω του ΕΚΑΒ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, αλλά και μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας, οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες για τη σταθεροποίησή του.

Παρά την κινητοποίηση των ιατρικών ομάδων και τη μάχη που δόθηκε για να σωθεί η ζωή του, το βρέφος δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν.