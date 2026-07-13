Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή βρέφος 20 ημερών

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (13/7) στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όταν έφυγε από τη ζωή ένα βρέφος μόλις 20 ημερών.



Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών.



Όπως αναφέρει το tempo24news, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.