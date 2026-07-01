Πάτρα: Βρέφος 10 μηνών με κατάγματα στο νοσοκομείο - Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (29/6) ένα βρέφος μόλις 10 μηνών, το οποίο έφερε κατάγματα έπειτα από περιστατικό που, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επεισοδίου ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Γνώμη, η μητέρα ανέφερε πως κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δέχθηκε επίθεση από συγγενικά της πρόσωπα. Όπως κατήγγειλε, εξαιτίας της επίθεσης το βρέφος έπεσε στο έδαφος από ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κατάγματα. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η μητέρα υπέβαλε μήνυση σε βάρος συγκεκριμένων συγγενικών της προσώπων για ενδοοικογενειακή βία που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του 10 μηνών παιδιού της.