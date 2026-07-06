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Αιματηρή επίθεση σε πορτιέρη στην Πάτρα – Τον χτύπησαν με κατσαβίδι μέσα σε νυχτερινό κέντρο

Στο νοσοκομείο ο εργαζόμενος μετά από άγρια συμπλοκή – Συνελήφθησαν δύο άτομα.

Φωτ.: Eurokinissi
Φωτ.: Eurokinissi
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Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, όταν εργαζόμενος στην είσοδο δέχθηκε επίθεση που κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να εισέλθουν στο μαγαζί και, σύμφωνα με το tempo 24, ακολούθησε έντονη λογομαχία με τον πορτιέρη. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με έναν από τους δύο να φέρεται να χρησιμοποιεί κατσαβίδι και να επιτίθεται επανειλημμένα στον εργαζόμενο.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, δεχόμενος πολλαπλά χτυπήματα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, κατάφερε να ανταποδώσει και να αμυνθεί μέχρι την επέμβαση της Αστυνομίας.

Οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών, ενώ η υπόθεση διερευνάται.

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Ελλάδα Πάτρα Σύλληψη Τραυματισμός Αστυνομία Local News

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