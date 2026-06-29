Βόλος: Βρέφος 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του μέσα στην εκκλησία την ώρα της βάπτισης

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε εκκλησία του Βόλου, όταν ένα βρέφος μόλις 10 μηνών έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της βάφτισής του, προκαλώντας αναστάτωση σε συγγενείς και καλεσμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, το αγοράκι έκλαιγε έντονα από την αρχή του μυστηρίου. Ωστόσο, κάποια στιγμή, ενώ ο ιερέας συνέχιζε την τελετή στην κολυμπήθρα, το παιδί σταμάτησε να αντιδρά, έκλεισε τα μάτια του και έχασε τις αισθήσεις του.

Πρώτη αντιλήφθηκε τι συνέβαινε η μητέρα του, η οποία άρχισε να φωνάζει και ζήτησε από τον ιερέα να βγάλει αμέσως το βρέφος από το νερό. Στη συνέχεια το πήρε στην αγκαλιά της, προσπαθώντας να το συνεφέρει, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η εκκλησία βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου στάθμευε το πλήρωμα. Γιατρός και διασώστες εισήλθαν στον ναό και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο στο μεταξύ είχε αρχίσει να ανακτά τις αισθήσεις του και να ανοίγει τα μάτια του.

Αφού οι υγειονομικοί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνεε ανησυχία, η βάφτιση ολοκληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες, παρουσία του γιατρού και των διασωστών.

Να σημειωθεί ότι το αγοράκι πήρε το όνομα του πατέρα του, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, όταν η μητέρα του βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της.