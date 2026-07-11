Βόλος: Οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του

Επιβατικό αυτοκίνητο στον Βόλο λαμπάδιασε εν κινήσει το μεσημέρι του Σαββάτου, 11 Ιουλίου, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή της σε διπλανά οχήματα και καταστήματα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thenewspaper.gr, ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε έγκαιρα το πρόβλημα και κατάφερε να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο χωρίς να τραυματιστεί, ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.







Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.



Το συμβάν προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες ή κατοίκους.