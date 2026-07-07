Βόλος: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 50χρονο - Έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) στον Βόλο, όταν ένας 50χρονος οικοδόμος έπεσε από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του magnesianews.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00, σε οικοδομή που βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εργαζόμενος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 50χρονο και τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώνοντας ότι ο άνδρας υπέστη κάταγμα στο ένα πόδι και φέρει εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Παρά τη σοβαρότητα της πτώσης, ο 50χρονος είχε πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ήταν σε θέση να επικοινωνεί με τους γιατρούς και η κατάστασή του κρίνεται καλή.

Ο τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του εργατικού ατυχήματος.