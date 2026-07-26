Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 70χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τραγικό τέλος βρήκε ένας άνδρας περίπου 70 ετών τα μεσάνυχτα της Κυριακής (26/7) στον Βόλο, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην κατοικία του επεκτάθηκε γρήγορα, χωρίς να προλάβει να διαφύγει.

Η φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στον Βόλο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Γείτονες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικούς δυνατούς θορύβους, οι οποίοι έμοιαζαν με εκρήξεις, πριν δουν τις φλόγες να έχουν τυλίξει το σπίτι, σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο

«Καίγεται ένα σπίτι, μέσα υπάρχει άνθρωπος», φώναζαν κάτοικοι της περιοχής, ενώ μία γυναίκα από γειτονική πολυκατοικία καλούσε σε βοήθεια τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ήταν ήδη αργά. Ο 70χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο της κατοικίας, φέροντας εγκαύματα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.