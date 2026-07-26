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Καρδίτσα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για καπνό σε δάσος - Σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη

Ο καπνός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή με έλατα κοντά στη λίμνη Πλαστήρα

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

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Καπνός εντοπίστηκε σε δασική έκταση στον Μπελοκομίτη Καρδίτσας, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, στις δύο το μεσημέρι της Κυριακής 26 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Επίσης δόθηκε εντολή σε τρία αεροσκάφη που πετούσαν πλησίον, να πραγματοποιήσουν βολές με νερό.

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Ο καπνός εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή με έλατα, που δυσχεραίνει την προσέγγισή του με οχήματα και βρίσκεται μακριά από σπίτια ή υποδομές.

Για τον καπνό που εντοπίστηκε, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.

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