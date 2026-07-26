Καρδίτσα: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για καπνό σε δάσος - Σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη

Καπνός εντοπίστηκε σε δασική έκταση στον Μπελοκομίτη Καρδίτσας, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, στις δύο το μεσημέρι της Κυριακής 26 Ιουλίου.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποίησε άμεσα 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.



Επίσης δόθηκε εντολή σε τρία αεροσκάφη που πετούσαν πλησίον, να πραγματοποιήσουν βολές με νερό.

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Ο καπνός εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή με έλατα, που δυσχεραίνει την προσέγγισή του με οχήματα και βρίσκεται μακριά από σπίτια ή υποδομές.



Για τον καπνό που εντοπίστηκε, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια.