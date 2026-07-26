«Είμαστε πιο απαισιόδοξοι»: Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία, Ισπανία - Σε απόγνωση οι Αρχές

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τα τεράστια πύρινα μέτωπα που σαρώνουν τη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση τροφοδοτούν τις φλόγες και τις οδηγούν προς την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό.

Περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής τις κατοικίες τους στη Γαλλία, ενώ σε συνδυασμό με τις εκκενώσεις στην Ισπανία ο αριθμός των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί λόγω των πυρκαγιών ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και οι ισχυρές ριπές ανέμου μετατρέπουν την επιχείρηση περιορισμού των πυρκαγιών σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας

Η φωτιά, που ξεκίνησε στις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν, εξαπλώνεται επικίνδυνα προς τις περιοχές της μητρόπολης του Μπορντό, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με τη νομαρχία της Ζιρόντ, ο αυτοκινητόδρομος Α63, ο οποίος συνδέει το Μπορντό με τα ισπανικά σύνορα, παραμένει κλειστός σε μήκος περίπου 60 χιλιομέτρων, λόγω της επικινδυνότητας που προκαλεί η ανεξέλεγκτη πορεία της πυρκαγιάς.

🔥Some 40,000 people have been evacuated in southwestern #France due to a fire that has ravaged more than 25,000 acres. https://t.co/TNQ6eeweWUpic.twitter.com/O4amGl8VgF pic.twitter.com/evD4zRpM7p



📌In #Spain, a national emergency has been declared due to out-of-control #wildfires… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 26, 2026

Συνολικά, η καταστροφή συγκαταλέγεται ήδη στις σοβαρότερες που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας σημειώθηκε το 1949 στο δάσος των Λαντ της Γασκώνης, όταν καταστράφηκαν περίπου 500.000 στρέμματα και έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Η σημερινή πυρκαγιά πλησιάζει πλέον σε έκταση εκείνη την ιστορική καταστροφή, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των γαλλικών αρχών.

Μαζικές εκκενώσεις χωρίς προηγούμενο

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αρχές απομάκρυναν επιπλέον 55.000 κατοίκους από περιοχές νοτιοανατολικά της λεκάνης του Αρκασόν και κοντά στη μητρόπολη του Μπορντό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εκκενωμένων στη Ζιρόντ στους 220.000 ανθρώπους.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Reuters

Η νομαρχία έκανε λόγο για «ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς» κατά τη διάρκεια της νύχτας, αποδίδοντας την επιθετική συμπεριφορά του μετώπου στην εξαιρετικά ξηρή βλάστηση και στους ισχυρούς ανέμους, με ριπές που έφταναν έως και τα 40 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο χάρτης εξέλιξης της φωτιάς που δημοσίευσαν οι γαλλικές Αρχές δείχνει ότι το μέτωπο κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά, με κατεύθυνση προς τη Μαρσεπρίμ, κοινότητα της Ζιρόντ που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή SNCF μεταξύ Μπορντό και Αρκασόν.

Νέα μέτωπα στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, σοβαρή είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου οι Αρχές διέταξαν την εκκένωση οκτώ ακόμη δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται δυτικά της Μαδρίτης.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, εκφράζοντας την ανησυχία του για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. «Οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε διαφορετική δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο, σε χαράδρα, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές.

Η συγκεκριμένη φωτιά δεν συνδέεται με τα μέτωπα στα δυτικά της Μαδρίτης, ενώ ο δήμος Μανίσες ανακοίνωσε πως η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.