Πύρινη κόλαση στην Ευρώπη: Μαζικές εκκενώσεις, σπίτια στις φλόγες - Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Μαδρίτη

Μια από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών βιώνει η Ευρώπη, καθώς οι τεράστιες πυρκαγιές που μαίνονται στη Γαλλία και την Ισπανία εξακολουθούν να καταστρέφουν δασικές εκτάσεις, κατοικίες και υποδομές, αναγκάζοντας περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι εικόνες από τις δύο χώρες είναι αποκαρδιωτικές. Ολόκληροι οικισμοί εκκενώνονται, οι φλόγες κινούνται με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 36 βαθμούς Κελσίου και πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας.

Η Γαλλία δίνει μάχη με μια την πύρινη λαίλαπα

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, τα μεγαλύτερα μέτωπα εντοπίζονται στις περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, κοντά στο Μπορντό, όπου οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες προληπτικές εκκενώσεις.

Η φωτιά στη Ζιρόντ έχει ήδη αποτεφρώσει περισσότερα από 19.000 εκτάρια δάσους και έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και άλλες υποδομές. Η νομάρχης της περιοχής χαρακτήρισε το μέτωπο «πυρκαγιά XXL», περιγράφοντας μια κατάσταση που αλλάζει συνεχώς λόγω των ισχυρών ανέμων.

Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ η δημοφιλής χερσόνησος Καπ Φερέ εκκενώθηκε πλήρως. Σε αρκετές περιπτώσεις, κάτοικοι και τουρίστες απομακρύνθηκαν ακόμη και με σκάφη, καθώς οι φλόγες πλησίασαν τις ακτές του Ατλαντικού.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ κρίσιμη» και ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ευρωπαϊκές χώρες απέστειλαν εναέρια μέσα και προσωπικό για την ενίσχυση της κατάσβεσης.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Οι γαλλικές αρχές κάνουν λόγο για μια πυρκαγιά με χαρακτηριστικά που σπάνια έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, η παρατεταμένη ξηρασία επιτρέπει στις φλόγες να εξαπλώνονται ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται και στη δήλωση του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος έκανε λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση. «Οι πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί», ανέφερε σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση.

Στην Ισπανία οι φλόγες πλησίασαν τη Μαδρίτη

Εξίσου δύσκολη είναι η εικόνα στην Ισπανία , όπου τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα βρίσκονται δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα.

Η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυρκαγιές ενώθηκαν σε αρκετά σημεία, δημιουργώντας ένα τεράστιο μέτωπο που ξεπέρασε τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους, ενώ αρκετοί ακόμη έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Οι αρχές εκκένωσαν χωριά και οικισμούς, ενώ οι πυροσβέστες επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στην προστασία κατοικημένων περιοχών και κρίσιμων υποδομών.

Οι μαρτυρίες κατοίκων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Πολλοί περιγράφουν ότι οι φλόγες κάλυψαν αποστάσεις αρκετών χιλιομέτρων μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης.

Παράλληλα, η Guardia Civil διερευνά τα αίτια μιας από τις μεγάλες πυρκαγιές, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, σε περίοδο κατά την οποία ίσχυαν περιοριστικά μέτρα λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Η φωτιά έφτασε μέχρι τις εγκαταστάσεις της NASA

Από τη μανία των πυρκαγιών δεν γλίτωσαν ούτε κρίσιμες υποδομές. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το Madrid Deep Space Communications Complex, τον σταθμό της NASA που αποτελεί βασικό κόμβο του παγκόσμιου δικτύου Deep Space Network.

Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν εγκαίρως και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι ζημιές θα καταγραφούν όταν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν.

Το συγκεκριμένο συγκρότημα αποτελεί έναν από τους τρεις σταθμούς του δικτύου επικοινωνίας της NASA με διαστημικές αποστολές στο βαθύ διάστημα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της εγκατάστασης.

Reuters

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τον κίνδυνο

Οι επιστήμονες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη συχνότητα και την ένταση των φετινών πυρκαγιών. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου από τη δεκαετία του 1980.

Οι παρατεταμένοι καύσωνες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών. Παρότι για την έναρξη μιας φωτιάς απαιτείται πάντα μια πηγή ανάφλεξης –όπως ανθρώπινη δραστηριότητα ή κεραυνός– οι ακραίες καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανεξέλεγκτη εξέλιξή της και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.