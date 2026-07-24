Ανεξέλεγκτες οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 80.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Συναγερμός έχει σημάνει σε Γαλλία και Ισπανία, όπου μεγάλες δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτητα, ενισχυμένες από τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, τους ισχυρούς ανέμους και τις ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης.

Συνολικά περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ η Ισπανία κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πρώτη φορά εξαιτίας δασικών πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, στη νοτιοδυτική Γαλλία οι Αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους πιο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Εκκενώνεται το Καπ Φερέ - Πάνω από 44.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι Αρχές προχωρούν στην εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, στις ακτές του Ατλαντικού, «χωριό προς χωριό», καθώς η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «έντονη και εξαιρετικά απρόβλεπτη».

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη κοντά στο χωριό Saumos, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, έχει ήδη κάψει περισσότερα από 12.500 εκτάρια δάσους. Περίπου 800 πυροσβέστες και τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποιούν επιχειρήσεις για την αντιμετώπισή της, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

Περισσότεροι από 44.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή μέσα σε δύο ημέρες, μεταξύ αυτών και χιλιάδες τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Παρασκευή με πλοιάρια από τις προβλήτες της χερσονήσου, καθώς υπήρχε φόβος ότι η φωτιά θα μπορούσε να αποκλείσει τον μοναδικό οδικό δρόμο πρόσβασης.

Τουλάχιστον 80 σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ αρκετοί δρόμοι, μεταξύ των οποίων και εκείνοι που οδηγούν στο Καπ Φερέ, παραμένουν κλειστοί για όλους εκτός από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε Γάλλους και ξένους τουρίστες, ενώ εκεί βρίσκονται και οι κατοικίες αρκετών celebrities και εκατομμυριούχων.

Wildfire in Lege-Cap-Ferret/ REUTERS/Stephane Mahe

Ένας δεύτερος μεγάλος πυρήνας φωτιάς, νοτιότερα, κοντά στο δημοφιλές θέρετρο Μπισκαρός, έχει κάψει περισσότερα από 2.500 εκτάρια και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 25.000 ανθρώπων. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, με τις Αρχές να περιγράφουν την κατάσταση ως ιδιαίτερα δυναμική και δυσμενή.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ισπανία - Πύρινα μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς δύο μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν σε ένα μέτωπο έξω από τη Μαδρίτη, ενώ μια τρίτη απειλεί να ενωθεί μαζί τους.

Περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και της Παρασκευής, καθώς οι πυρκαγιές απειλούν κοινότητες κοντά στην ισπανική πρωτεύουσα και στη γειτονική επαρχία Άβιλα.

Η απόφαση για την κήρυξη εθνικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης ελήφθη λόγω της ταυτόχρονης εκδήλωσης πολλών πυρκαγιών, των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της ανάγκης να κινητοποιηθούν εκτεταμένες δυνάμεις από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.

Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που η Ισπανία ενεργοποιεί αυτό το επίπεδο έκτακτης ανάγκης. Η προηγούμενη ήταν τον Απρίλιο του 2025, κατά τη διάρκεια του πανεθνικού μπλακ άουτ.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Μαδρίτης ζήτησε επιπλέον βοήθεια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή». Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον τέσσερις ενεργές πυρκαγιές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τις δυνατότητες των υφιστάμενων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προήδρευσε την Παρασκευή έκτακτης σύσκεψης για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός ή ακραίος σε μεγάλο μέρος της χώρας.

«Ζούμε μια δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές επαρχίες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών», δήλωσε ο Σάντσεθ, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει «όλους τους διαθέσιμους πόρους».

Estamos viviendo una situación dramática, no solo en distintas provincias españolas sino también en comarcas de países vecinos.



Los incendios forestales están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones. Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2026

Ρεκόρ στις πυρκαγιές - Στο επίκεντρο η κλιματική κρίση

Τα στοιχεία για την Ισπανία αποτυπώνουν το μέγεθος της φετινής κρίσης. Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέχρι στιγμής το 2026 έχουν καταγραφεί 29 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, έναντι μέσου όρου εννέα πυρκαγιών ετησίως για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου κατά την τελευταία δεκαετία.

Οι εκτάσεις που έχουν καεί στην Ισπανία ανέρχονται σε περίπου 114.796 εκτάρια, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχαν καταστραφεί περίπου 25.133 εκτάρια.

Στη Γαλλία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, καθώς η χώρα έχει αντιμετωπίσει από τον Μάιο τρία σχεδόν διαδοχικά κύματα καύσωνα και πολλές πυρκαγιές, κυρίως στα νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, η έκταση των πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει τα προηγούμενα ρεκόρ για την εποχή, με περίπου διπλάσια έκταση γης να έχει καεί έως τις 22 Ιουλίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ίδιας ημερομηνίας των τελευταίων 20 ετών.

Οι δύο χώρες έχουν ήδη ζητήσει ευρωπαϊκή συνδρομή, ενώ η Ισπανία έχει υποβάλει αίτημα για την αποστολή πυροσβεστικών αεροσκαφών μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ξηρασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων και δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τους ειδικούς, θερμαίνεται περίπου δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.