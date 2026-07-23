Βιβλική καταστροφή στην Ισπανία από τις φωτιές - Εκκενώνεται δήμος 3.500 κατοίκων

Αντιμέτωπη με μια βιβλική καταστροφή βρίσκεται η Ισπανία, καθώς στη χώρα εδώ και μέρες μαίνονται τεράστιες πυρκαγιές, με πολλαπλά μέτωπα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι φωτιές συνεχίζουν να κατακαίνε τα πάντα στο διάβα τους, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη.

Σήμερα το πύρινο μέτωπο που βρίσκεται μόλις 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εξακολουθεί να εξαπλώνεται, με αποτέλεσμα οι ισπανικές αρχές να προχωρήσουν σε προληπτική εκκένωση του δήμου της Αλντέα ντελ Φρέσνο.

3.500 κάτοικοι του δήμου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να μην κινδυνέψει η ζωή τους, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους, μη γνωρίζοντας αν θα τις ξαναδούν όπως τις άφησαν.

Συγκεκριμένα, οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, καθώς η φωτιά, όπως έχουν ενημερώσει, είναι εκτός ελέγχου.