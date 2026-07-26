Οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία ξεσπίτωσαν περισσότερους από 370.000 ανθρώπους

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Στη Γαλλία σχεδόν 260.000 έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με 55.000 από αυτούς να έχουν φύγει από την περιοχή της Ζιρόντ, ενώ στη γειτονική Ισπανία 116.000 αυτή την εβδομάδα.





Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπορντό δήλωσε στο Sky News ότι «μελετά αυτή τη στιγμή σενάρια για όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εξελιχθεί η πυρκαγιά», μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλήρης εκκένωση της πόλης, εάν χρειαστεί.





Σύμφωνα με την νομαρχία στη Ζιρόντ δεν έχουν αναφερθεί θύματα ενώ συνολικά, 240 σπίτια καταστράφηκαν και 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.