Πυροσωρειτομελανία: Το σπάνιο «σύννεφο της φωτιάς» που κατακαίει Γαλλία και Ισπανία

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή που αντιμετωπίζει τόσο η Γαλλία, όσο και η Ισπανία από τις τεράστιες φωτιές που μαίνονται εδώ και πολλές μέρες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουν καταφέρει να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Τεράστιες αγροτοδασικές εκτάσεις έχουν γίνει στάχτη, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται και κατοικημένες περιοχές, με τις αρχές στη Γαλλία, να δίνουν μάχη με τις φλόγες που πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό.

Υπενθυμίζεται πως λόγω των πυρκαγιών πάνω από 375.000 άνθρωποι στη Γαλλία, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προκειμένου να σωθούν, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στην Ισπανία ανέρχεται στους 116.000.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα πολύ επικίνδυνο μετεωρολογικό φαινόμενο που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω των ισχυρών φωτιών στις δύο χώρες, την Πυροσωρειτομελανία.

Τι είναι το επικίνδυνο φαινόμενο της Πυροσωρειτομελανίας

Το φαινόμενο της Πυροσωρειτομελανίας (Pyrocumulonimbus ή pyroCb), γνωστό και ως «σύννεφο της φωτιάς», συναντάται όταν η τεράστια θερμότητα της πυρκαγιάς δημιουργεί ένα γιγαντιαίο νέφος καταιγίδας, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα και σε ύψος 10 έως 15 χιλιομέτρων, διαπερνώντας μέχρι και τη στρατόσφαιρα.

Η Πυροσωρειτομελανία δεν είναι απλά ένα εντυπωσιακό και σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο -η NASA έχει ονομάσει τα νέφη που δημιουργούνται από αυτό ως «δράκους της φωτιάς», επειδή πρόκειται για καταιγίδες που δημιουργούνται από φωτιά- αλλά και άκρως επικίνδυνο.

Τα νέφη αυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ ισχυρούς ανέμους που επιταχύνουν την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά και ηλεκτρικές εκκενώσεις, προκαλώντας νέες πυρκαγιές σε μεγάλες αποστάσεις από το αρχικό μέτωπο. Ταυτόχρονα, οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι που δημιουργούνται από τα νέφη κάνουν την πορεία της πυρκαγιάς ιδιαίτερα απρόβλεπτη, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο έδαφος.

Με άλλα λόγια, «Το σύννεφο είναι η απόδειξη ότι η φωτιά έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι επιβεβαίωση ότι οι μαζικές εκκενώσεις ήταν απολύτως αναγκαίες», τονίζει ο ειδικός στις δασικές πυρκαγιές του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ρικ ΜακΡέι.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επισημαίνουν πως η όλο και πιο συχνή εμφάνιση αυτών των «δράκων της φωτιάς» καταδεικνύουν την επέλαση της κλιματικής κρίσης, η οποία δημιουργεί ολοένα θερμότερες, ξηρότερες και πιο ασταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ο σχηματισμός της πυροσωρειτομελανίας, θα πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στη Γαλλία, ενώ το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στην Αυστραλία και την Καλιφόρνια, σε ορισμένες από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων δεκαετιών.