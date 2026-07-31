Ελλάδα Τηλεφωνήματα για βόμβα Αθήνα

Νέο τηλεφώνημα για βόμβα στην Ακαδημίας - Συναγερμός σε γαλλικό προξενείο και ΕΒΕΑ

Νέα κινητοποίηση των Αρχών στο κέντρο της Αθήνας, μετά από ηχητικό μήνυμα αγνώστου που προειδοποιούσε για εκρηκτικό μηχανισμό.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΒΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΓΙΑ ΒΟΜΒΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΒΕΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Κώστας Παπαδόπουλος

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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δύο κτίρια στην οδό Ακαδημίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε και άφησε ηχητικό μήνυμα, στο οποίο έκανε λόγο για βόμβα στο γαλλικό προξενείο και στο κτήριο του ΕΒΕΑ.

Στο σημείο ΤΕΕΜ και Πυροσβεστική

Τα δύο κτίρια βρίσκονται στην οδό Ακαδημίας 6 και Ακαδημίας 7, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα μετά το νέο τηλεφώνημα. Ο άγνωστος που προχώρησε στην απειλή δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο, ενώ κινητοποιήθηκε και η Πυροσβεστική για λόγους ασφαλείας. Η Αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Ελλάδα Τηλεφωνήματα για βόμβα Αθήνα

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