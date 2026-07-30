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Ελλάδα Αστυνομία Τηλεφωνήματα για βόμβα Αθήνα

Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε κτήριο στην Ακαδημίας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Αρχές, καθώς άγνωστος προειδοποίησε για εκρηκτικό μηχανισμό χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

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Λήξη συναγερμού στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ΤΕΕΜ χωρίς να βρεθεί κάτι επιλήψιμο.

Νωρίτερα, άγνωστος είχε τηλεφωνήσει για τοποθέτηση βόμβας στο κτίριο του ΕΒΕΑ επί της οδού Ακαδημίας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο της ΤΕΕΜ για τη διενέργεια ελέγχου.

Ο άγνωστος κάλεσε με απόκρυψη και άφησε ηχογραφημένο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο κτίριο, ενώ δεν έδωσε χρονικό περιθώριο για την υποτιθέμενη έκρηξη.

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Ελλάδα Αστυνομία Τηλεφωνήματα για βόμβα Αθήνα

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