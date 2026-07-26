Φωτιά τώρα στο όρος Καλλίδρομο Φθιώτιδας - Επιχειρούν 4 εναέρια

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Φωτιά ξέσπασε στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής (26/7) σε δασική έκταση στο όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτειας - Αμφίκλειας Φθιώτιδας, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές.

Ελικόπτερο επιχειρεί στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Καλλιδρομο pic.twitter.com/OvHstqsKwQ — Flash.gr (@flashgrofficial) July 26, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 43 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο που δυσχεραίνει την προσέγγιση της πυρκαγιάς με οχήματα, ενώ αναφέρεται πως δεν υπάρχουν πλησίον της περιοχής της πυρκαγιάς κατοικίες ή άλλες υποδομές.

Όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.