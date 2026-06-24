Υπόθεση εκβιασμού στον Βόλο: Βρέθηκαν 276.000 ευρώ από τα 370.000 που απέσπασαν από τον 13χρονο

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εκβιασμού του 13χρονου μαθητή στον Βόλο, καθώς οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό 276.790 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο συγγενικού προσώπου του 34χρονου κατηγορούμενου.

Το εύρημα θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για μέρος των χρημάτων που είχαν αποσπαστεί από τον ανήλικο έπειτα από εβδομάδες πιέσεων και απειλών.



Αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο 34χρονος έκρυβε τα χρήματα που είχε αποσπάσει εκβιαστικά από τον ανήλικο μαθητή στο σπίτι του θείου του.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, κλιμάκιο της Ασφάλειας Βόλου, παρουσία εισαγγελέα, μπήκε στο διαμέρισμα που βρίσκεται στις εργατικές κατοικίες και βρήκε μέσα στο χρηματοκιβώτιο το μεγάλο αυτό χρηματικό ποσό.

Ο 34χρονος αρνήθηκε και πάλι πως έχει οποιαδήποτε σχέση με τα χρήματα, κάτι που θα προκύψει, όπως λένε αστυνομικές πηγές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς τόσο το χρηματοκιβώτιο όσο και οι δεσμίδες με τα χαρτονομίσματα ερευνήθηκαν για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.



Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος με τέσσερις ακόμη ανήλικους φέροντα να εκβίαζαν από τις 2 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου τον 13χρονο μαθητή, ο οποίος τους είχε παραδώσει 370.000 ευρώ. Ο 34χρονος δράστης είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.



Το δικαστήριο ορίστηκε να γίνει στο Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.