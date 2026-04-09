Ιερέας κατηγορείται για τον πνιγμό άνδρα κατά τη διάρκεια της βάπτισης
Μια ιερέας κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια τελετής βάπτισης στο Μπέρμιγχαμ.
Όλα συνέβησαν σε ένα σπίτι στο Έρντινγκτον, στις 8 Οκτωβρίου 2023. Η Σέριλ Μπάρτλεϊ, 48 ετών, πρόκειται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Μπέρμιγχαμ στις 14 Μαΐου, αναφέρει το BBC.
Η τελετή βαπτίσματος, που πραγματοποιούσε η οργάνωση Life Changing Ministries σε μια μικρή πισίνα στον κήπο του ακινήτου, μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα της εκκλησίας στο Facebook, αλλά η μετάδοση διακόπηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και το βίντεο αφαιρέθηκε αργότερα.
Ο Ρόμπερτ Σμιθ, 61 ετών, από το Μπρίξτον του Λονδίνου, ταξίδεψε στο Μπέρμιγχαμ για να βαπτιστεί, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook τη στιγμή του θανάτου του, η οποία ανέφερε ότι ήταν μέλος της εκκλησίας για τέσσερα χρόνια.
Ο Μάλκολμ ΜακΧάφι, επικεφαλής της ειδικής διεύθυνσης εγκλημάτων της CPS, δήλωσε ότι συνεργάστηκαν στενά με την Αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς κατά τη διάρκεια της έρευνας.
«Υπενθυμίζουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η ποινική διαδικασία εναντίον της κατηγορουμένης βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι έχει δικαίωμα σε δίκαιη δίκη», πρόσθεσε.
«Είναι ζωτικής σημασίας να μην υπάρχουν αναφορές, σχόλια ή κοινοποιήσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία αυτή», κατέληξε.