Βάφτιση με άρωμα κοσμικότητας: Η Μαρία Ολυμπία νονά του Ρόμπερτ Θεόδωρου Γκετί

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή έζησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι οικογένειες Ντε Γκρες και Γκετί. Στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σαουθάμπτον τελέστηκε η βάφτιση του μικρού Ρόμπερτ Θεόδωρου, γιου του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού Γκετί και της Άννας Γκετί.



Νονά του μωρού ήταν η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες, κόρη του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, ενώ νονός στάθηκε ο Κόνραντ Γκετί.



Ο Παύλος ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από τη συγκινητική τελετή, ευχαριστώντας τον πατέρα Αλέξιο και την πρεσβυτέρα για το ζεστό οικογενειακό μυστήριο.

Η Μαρία Ολυμπία τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα ιβουάρ φόρεμα της Gabriela Hearst αξίας 12.600 ευρώ.



Η σύνδεση των δύο οικογενειών είναι γνωστή: η μεγαλύτερη αδελφή της Μαρί Σαντάλ, Πία, υπήρξε παντρεμένη με τον Κρίστοφερ Γκετί, εγγονό του θρυλικού βιομήχανου Τζον Πολ Γκετί. Από αυτόν τον γάμο απέκτησαν τέσσερα παιδιά – την Ίζαμπελ, τον Ρόμπερτ Μαξιμιλιανό, τον Κόνραντ και τον Μάξιμους Γκετί.

Ποιοι είναι οι Γκετί και πώς συνδέονται με τους Ντε Γκρες

Η οικογένεια Γκετί είναι μία από τις ισχυρότερες δυναστείες της διεθνούς high society, με περιουσία που χτίστηκε από τον θρυλικό μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Πολ Γκετί. Στην τέταρτη γενιά της οικογένειας ανήκει ο Ρόμπερτ Μαξιμιλιανός Γκετί, πατέρας του μικρού που βαφτίστηκε στο Σαουθάμπτον. Η συγγένεια με τους Ντε Γκρες έρχεται μέσω της Πία, αδελφής της Μαρί Σαντάλ, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον Κρίστοφερ Γκετί. Έτσι, οι δύο οικογένειες – μία με επιχειρηματική κληρονομιά και μία με βασιλικές ρίζες – συναντώνται συχνά σε κοσμικές και οικογενειακές στιγμές.