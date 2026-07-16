Ρόδος: Χειροπέδες σε τρία άτομα έκρυβαν σε βαλίτσες 5.700 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

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Στα χέρια των αστυνομικών του Τμήματος Αερολιμένα Ρόδου βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (16/7) τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 23, 34 και 34 ετών (ένας άνδρας και δύο γυναίκες), οι οποίοι κατηγορούνται για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους κατηγορούμενους κατά την άφιξη τους στη χώρα μας με διεθνή πτήση και διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν σε έξι αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων.

Τα ανευρεθέντα προϊόντα καπνού, δεν έφεραν ειδική ταινία φορολόγησης και κατασχέθηκαν προκειμένου να αποσταλούν στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων - δασμών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.