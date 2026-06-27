Συνελήφθη 32χρονος στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με χιλιάδες λαθραία τσιγάρα στις βαλίτσες του
Οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στον αρμόδιο εισαγγελέα
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 32χρονο αλλοδαπό στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν χιλιάδες λαθραία τσιγάρα.
Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.
Ο συλληφθείς, με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.