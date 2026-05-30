Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 33χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προχώρησε η αστυνομία, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα για πορνογραφία ανηλίκων.



Ο 33χρονος, ο οποίος καταζητείτο για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Σικάγο.



Ειδικότερα, ο 33χρονος τον Οκτώβριο του 2023 κατελήφθη στο πλαίσιο έρευνας να κατέχει στην οικία του υλικό παιδικής πορνογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης διέφυγε στο εξωτερικό, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, καθότι γνώριζε ότι διώκεται για την σοβαρή αυτή κατηγορία.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.