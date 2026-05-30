Breaking news icon BREAKING
NEWS

Γενικό μπλακ άουτ σε Μαρούσι και Νέο Ηράκλειο

Ελλάδα Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη Πορνογραφία Ανηλίκων

Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 33χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Ο συλληφθείς είχε διαφύγει στο εξωτερικό παρά το ότι κατηγορούνταν για το αδίκημα και εκκρεμούσε ένταλμα εις βάρος του.

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»/φωτό αρχείου INTIME
Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»/φωτό αρχείου INTIME
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προχώρησε η αστυνομία, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα για πορνογραφία ανηλίκων.

Ο 33χρονος, ο οποίος καταζητείτο για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή του με πτήση από το Σικάγο.

Ειδικότερα, ο 33χρονος τον Οκτώβριο του 2023 κατελήφθη στο πλαίσιο έρευνας να κατέχει στην οικία του υλικό παιδικής πορνογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης διέφυγε στο εξωτερικό, προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του, καθότι γνώριζε ότι διώκεται για την σοβαρή αυτή κατηγορία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Σύλληψη Πορνογραφία Ανηλίκων

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader