Ισόβιος αποκλεισμός από την UEFA σε προπονητή για κρυφή βιντεοσκόπηση παικτριών

Η UEFA επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο στον Πετρ Βλαχόφσκι, μετά το σκάνδαλο κρυφής βιντεοσκόπησης παικτριών της ομάδας του. Ο πρώην τεχνικός της Σλοβάτσκο είχε συλληφθεί το 2023, όταν έρευνα των Αρχών αποκάλυψε παράνομο υλικό στο διαδίκτυο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με την FIFPRO, τουλάχιστον 14 ποδοσφαιρίστριες είχαν καταγραφεί εν αγνοία τους, με τον Βλαχόφσκι να χρησιμοποιεί κρυφή κάμερα τοποθετημένη μέσα σε σακίδιο πλάτης. Η νεότερη αθλήτρια που φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε ήταν μόλις 17 ετών.

Er war einst als bester Frauenfußballtrainer Tschechiens ausgezeichnet worden. Nun wird Petr Vlachovsky lebenslang gesperrt. Er hatte Spielerinnen in Umkleiden und Duschen heimlich gefilmt. https://t.co/WfLY68GSle — Frankfurter Allgemeine (@faznet) May 20, 2026

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην Τσεχία, ενώ αρκετές από τις αθλήτριες αντιμετώπισαν σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες, με κάποιες να αποχωρούν οριστικά από το ποδόσφαιρο.

Η UEFA προχώρησε στην πιο αυστηρή δυνατή ποινή, αποκλείοντας τον οριστικά από οποιαδήποτε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.