Απίστευτο: Οπαδοί της Σλάβια διέσχισαν τον αγωνιστικό χώρο για να επιτεθούν στους φιλοξενούμενους

Τρομερό σκηνικό σημειώθηκε στον αγώνα Σλάβια Πράγας- Σπάρτα Πράγας και ενώ ο αγώνας όδευε προς τη λήξη του.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 3-2 και το ρολόι στο 97΄, παρότι η ομάδα τους κέρδιζε και ήταν λίγα λεπτά πριν τη στέψη του πρωταθλήματος, οι οπαδοί της Σλάβια δεν κρατήθηκαν και έκαναν επίθεση στους οπαδούς της Σπάρτα.

Για να το κάνουν αυτό διέσχισαν τον αγωνιστικό χώρο, περνώντας δηλαδή και δίπλα από τους παίκτες και κρατώντας πολλά καπνογόνα. Με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνυκτική και να αρχίζει να «μυρίζει μπαρούτι».