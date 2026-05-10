Παυλίδης: Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει το «μπαμ» για την απόκτησή του

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πραγματοποιεί «τρομακτικές» σεζόν με τη Μπενφίκα και πλέον πολλά ευρωπαϊκά «μάτια» είναι πάνω του για την ερχόμενη σεζόν.

Το μέλλον στη Μπενφίκα και οι απαιτήσεις... του συλλόγου

Σύμφωνα με την «Record», ο Έλληνας σέντερ φορ είναι πολύ πιθανό από την επόμενη σεζόν να μην βρίσκεται στους «Αετούς». Παρότι πραγματοποιεί μία σεζόν καταγράφοντας 29 γκολ και έξι ασίστ στο ενεργητικό του, σε 51 συμμετοχές. Γι αυτό τον λόγο τώρα, σύμφωνα με την «A Bola», οι Πορτογάλοι είναι ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Παυλίδη έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Τουρκικό ενδιαφέρον και οι... εκλογές

Ενδιαφέρον μεγάλο για τον 27χρονο όπως φαίνεται δείχνει η Φενέρμπαχτσε, η οποία το καλοκαίρι θα μπει σε σε εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι Αζίζ Γιλντιρίμ και Χακάν Σαφί, που είναι τα δύο φαβορί για τη θέση του προέδρου, ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Παυλίδη σε περίπτωση εκλογής τους.

Αμφότεροι εντυπωσιάστηκαν από τη συνεργασία του Έλληνα επιθετικού με τον Κερέμ Ακτούρκογλου στη Λισαβόνα και επιθυμούν να αναπαράγουν το ίδιο «μοντέλο» και στη Φενέρμπαχτσε.