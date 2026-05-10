Μεζιάμ Μεσλούμπ: Το παιδί- θαύμα που έστειλε τη Λανς στο Champions League και οργάνωσε τη κερκίδα

Η Λανς δεν έχει πολλές ελπίδες να κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς βρίσκεται στο -3 από την πρωτοπόρο Παρί με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Όμως ένα παιδί 16 χρονών της έδωσε το εισιτήριο για το Champions League, σκοράροντας μόλις στα 11 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στη Ναντ.

Πρόκειται για τον Μεζιάν Μεσλούμπ Σοάρες, ο οποίος προερχόμενος από τις ακαδημίες της Λανς, έκανε το ντεμπούτο του στα 16 του χρόνια και μάλιστα πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ από ντεμπούτο στο γαλλικό πρωτάθλημα!

Πρόκειται για ένα παιδί που αγωνίζεται ως κεντρικό χαφ και είναι ήδη διεθνής με τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας, καθώς έχει γεννηθεί στη Γαλλία από Πορτογαλίδα μητέρα και Αλγερινό πατέρα.

Μετά τη λήξη του αγώνα αφού ο μικρός είδε ό,τι αποθεώθηκε πήγε προς τη κερκίδα και κάνοντας τον οργανωτή της «ορχήστρας», έδωσε το σύνθημα για πανηγυρισμούς σε μία σπουδαία για αυτόν βραδιά.