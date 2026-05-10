Σπορ Ντιναμό Ζάγκρεμπ Κροατία Ποδόσφαιρο

Χάος στη Κροατία: Οπαδοί της Χάιντουκ έκαψαν πανό των οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Στο ντέρμπι Ντιναμό Ζάγκρεμπ- Χάιντουκ οι φιλοξενούμενοι έκαψαν πανό των οπαδών της Ντιναμό.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε της Χάιντουκ Σπλιτ στο ντέρμπι της Κροατίας με 2-0 και συνεχίζει ακάθεκτη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Όμως αυτό που τράβηξε τα «βλέμματα» και τις αντιδράσεις ήταν ό,τι οι «Torcida», οι οπαδοί της Χάιντουκ, που μάλιστα ήταν και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βάλουν φωτιά σε ένα μεγάλο πανώ των «Bad Blue Boys» προκαλώντας χάος.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές δυνάμεις η φωτιά ενεργοποιήθηκε από ειδικούς εμπρηστικούς  μηχανησμούς που είχαν ήδη τοποθετηθεί εκεί.

