Πεπ Γκουαρδιόλα: Έστειλε χιουμοριστικό μήνυμα στη Γουέστ Χαμ ενόψει... Άρσεναλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπρέντφορντ(3-0), θέλοντας να κάνει τη πλάκα του έστειλε μήνυμα στη Γουέστ Χαμ ζητώντας ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Ισπανός γνωρίζει ό,τι τον «πρώτο λόγο» για τον τίτλο τον έχουν οι «κανονιέρηδες», εφόσον συνεχίσουν να κερδίζουν. Γι αυτό τον λόγο ο τεχνικός σε μία στιγμή χαλάρωσης στη συνέντευξη τύπου, σταύρωσε τα χέρια πάνω από το κεφάλι του κάνοντας τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Σφυριών» και φώναξε: «Come on, you Irons!».

Η Άρσεναλ βρίσκεται 2 βαθμούς μπροστά από τους «πολίτες» και με νίκη απέναντι στα «σφυριά» θα ανέβει στους 5, με τη Σίτι όμως να έχει ακόμα ένα παιχνίδι λιγότερο που θα είναι την Τετάρτη 13/5 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.