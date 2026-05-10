Σπορ Μάντσεστερ Σίτι Γουέστ Χαμ Άρσεναλ Premier League Ποδόσφαιρο

Πεπ Γκουαρδιόλα: Έστειλε χιουμοριστικό μήνυμα στη Γουέστ Χαμ ενόψει... Άρσεναλ

Μήνυμα νίκης από τον Ισπανό τεχνικό στη Γουέστ Χαμ για τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Printscreen
Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, στη συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπρέντφορντ(3-0), θέλοντας να κάνει τη πλάκα του έστειλε μήνυμα στη Γουέστ Χαμ ζητώντας ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι στην Άρσεναλ.

Ο Ισπανός γνωρίζει ό,τι τον «πρώτο λόγο» για τον τίτλο τον έχουν οι «κανονιέρηδες», εφόσον συνεχίσουν να κερδίζουν. Γι αυτό τον λόγο ο τεχνικός σε μία στιγμή χαλάρωσης στη συνέντευξη τύπου, σταύρωσε τα χέρια πάνω από το κεφάλι του κάνοντας τον χαρακτηριστικό χαιρετισμό των «Σφυριών» και φώναξε: «Come on, you Irons!».

Η Άρσεναλ βρίσκεται 2 βαθμούς μπροστά από τους «πολίτες» και με νίκη απέναντι στα «σφυριά» θα ανέβει στους 5, με τη Σίτι όμως να έχει ακόμα ένα παιχνίδι λιγότερο που θα είναι την Τετάρτη 13/5 απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μάντσεστερ Σίτι Γουέστ Χαμ Άρσεναλ Premier League Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader