Conference League: Η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε μια ιδιαίτερη πρωτιά από τον Ολυμπιακό

Η Ράγιο Βαγιεκάνο συνεχίζει να γράφει ιστορία στη φετινή πορεία της στο Conference League, καθώς μετά τις δύο νίκες απέναντι στο Στρασβούργο στα ημιτελικά εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας στη Λειψία στις 27 Μαΐου.



Η ομάδα της Μαδρίτης έγινε η μοναδική ισπανική ομάδα που έφτασε φέτος σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA, ενώ το κατάφερε στην πρώτη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, πέτυχε και ένα ακόμη ιστορικό επίτευγμα, καθώς πλέον διαθέτει το μικρότερο σε αξία ρόστερ που έχει φτάσει ποτέ σε τελικό του Conference League.



Συγκεκριμένα, η φετινή αξία του ρόστερ της Ράγιο Βαγιεκάνο υπολογίζεται στα 107 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στον Ολυμπιακό της σεζόν 2023-2024. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει τότε στον τελικό της διοργάνωσης με ρόστερ αξίας 135 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μέχρι φέτος ήταν το μικρότερο σε αξία που είχε καταφέρει να βρεθεί σε τελικό Conference League.

Αναλυτικά η αξία των ρόστερ των φιναλίστ