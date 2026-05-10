Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: Αλληλοεξουδετερώθηκαν και ανέδειξαν την ΑΕΚ πρωταθλήτρια

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1, σε ένα ντέρμπι με μεγάλη ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετά νεύρα στο Φάληρο. Το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο ομάδες, καθώς σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ, η Ένωση κατέκτησε το πρωτάθλημα, αφήνοντας Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να διεκδικήσουν πλέον μόνο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.



Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με κεφαλιά του Ροντινέι, όμως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφερε το παιχνίδι στα ίσα για τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 σε μία αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και έντονο πάθος μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ (0-0), με τους «ερυθρόλευκους» να μπαίνουν καλύτερα στο παιχνίδι και να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η ομάδα του Πειραιά κυκλοφόρησε περισσότερο την μπάλα και έδειξε διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της, όμως για ακόμη μία φορά υστέρησε σημαντικά στην τελική προσπάθεια.



Σε ένα πρώτο μέρος γεμάτο ένταση και νευρικότητα, ο Ολυμπιακός δημιούργησε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο 24ο λεπτό, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βγήκε τετ α τετ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Γίρι Παβλένκα. Ένα λεπτό αργότερα, οι Ποντένσε και Τσικίνιο απείλησαν ξανά μέσα από την περιοχή, όμως ο Τσέχος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ακόμη δύο σπουδαίες επεμβάσεις, κρατώντας όρθια την ομάδα του.



Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει στο 28’, όταν ο Τέιλορ πάτησε περιοχή, όμως το τελείωμά του δεν ήταν καλό και η ευκαιρία πέρασε ανεκμετάλλευτη.



Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, σε ένα πρώτο ημίχρονο με υψηλή ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετά νεύρα από τις δύο πλευρές.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ξανά με τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Μετά από λάθος του Παβλένκα, ο Ροντινέι έβγαλε τετ α τετ τον Ελ Καμπί, αστόχησε ξανά ο Μαροκινός στο 49'. Στο 57' απείλησε ξανά ο Ολυμπιακός, όταν ο Ο Μάρτινς με διπλή προσπάθεια σούταρε ψηλά.

Στο 61' ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ροντινέι μετά από εξαιρετική μπαλιά του Έσε.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε στο 69' όταν ο Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήρε την πάσα του Μπάμπα και έκανε από κοντά το 1-1.

Ο ρυθμός άνοιξε στα τελευταία λεπτά, οι δυο ομάδες έψαχναν το γκολ της νίκης, καθώς σε κανέναν σε κανέναν δεν έκανε το Χ.



Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, αποτέλεσμα που έδωσε τον τίτλο στην ΑΕΚ, αφού η Ένωση κέρδισε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε μαθηματικά.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.