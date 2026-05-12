ΠΑΟΚ: Έντονο ενδιαφέρον για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα

Ο ΠΑΟΚ, παρότι έχει ακόμα στο μυαλό του τη βαθμολογική του κατάληξη στη Stoiximan Superleague, έχει ξεκινήσει και ρίχνει «ματιές» στην αγορά για την αναβάθμιση του ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε στη λίστα με τις Ατλέτικο Μινέιρο και Αλ Σαμπάμπ, για να προσεγγίσει τον Βραζιλιάνο χαφ.

🚨🗣️ EXCL | PAOK are the latest club to ask for information on Vitor Carvalho, joining Atlético Mineiro, Al Shabab and other international sides in the mix, as revealed two weeks ago.



The Brazilian midfielder could leave Braga this summer despite a contract until 2028. 👀 pic.twitter.com/biBbEyV2ug — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 12, 2026

Πρόκειται για ένα «εργαλείο» της μεσαίας γραμμής και σε ικανοποιητική ηλικία, καθώς είναι μόλις 28 χρονών.

Με την Μπράγκα έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με το ρεπορτάζ να λέει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα το καλοκαίρι. Τη φετινή σεζόν μετράει 31 συμμετοχές με την ομάδα της Βόρειας Πορτογαλίας, καταγράφοντας τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ παρότι χαφ, μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση του κεντρικού αμυντικού.