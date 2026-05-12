Eurovision: Ποιοι πρώην ποδοσφαιριστές έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό - Ενας έπαιξε στην Ελλάδα

Η Eurovision είναι ένα event που κάθε χρόνο ξεσηκώνει τους λάτρεις του τραγουδιού και μη, δημιουργώντας «πανικό» σε social media και ΜΜΕ.

Παρότι πρόκειται μόνο για τραγούδι δεν σημαίνει ό,τι οι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν άλλη επαγγελματική καριέρα πριν από αυτό. Συγκεκριμένα υπάρχει μία λίστα με 5+1 ποδοσφαιριστές που μετά το γήπεδο αποφάσισαν να δοκιμαστούν στη σκηνή.

Χούλιο Ιγκλέσιας

Ο πασίγνωστος Ισπανός καλλιτέχνης αγωνίστηκε σε νεαρή ηλικία στη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια ως τερματοφύλακας, ωστόσο τον κέρδισε το τραγούδι και εκπροσώπησε τη χώρα του το 1970 και κατέκτησε την τέταρτη θέση.

Φαμπρίτσιο Φανιέλο

To 2001, καθώς και το 2006 εκπροσώπησε τη Μάλτα. Έπαιξε στη Τορίνο, αλλά στην πορεία επέλεξε να ασχοληθεί με τη μουσική.

Νίκι Μπάιρν

Προτού ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακας και κατέκτησε με τη Λιντς το Youth Cup του 1997.

Ζερεμί Μακιεζέ

Εκπροσώπησε το Βέλγιο το 2022. Ο ίδιος δεν έχει κατακτήσει κάποιο τίτλο στην αθλητική του καριέρα και η πιο γνωστή ομάδα που έπαιξε ήταν η Βίρτον.

Μάρκους και Μαρτίνους

Με το τραγούδι «Unforgettable» κατέκτησαν την 9η θέση με τη Σουηδία και μετά την παρουσία τους στην σκηνή της Eurovision, υπέγραψαν στη νορβηγική Στρίντχαϊμ.

Γκούντμουντουρ Τοράρινσον

Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε να εκπροσωπήσει τη χώρα του, πίσω στο 2018. Πρόκειται για έναν αρκετά δημοφιλή καλλιτέχνη στην Ισλανδία, που ίσως μερικοί από εσάς θυμάστε από τη θητεία του στον ΟΦΗ τη σεζόν 2024.