Eurovision 2026: LIVE στον FLASH ο Α’ Ημιτελικός - «Γκρέμισε» την αρένα ο Akylas

Χειροκροτήματα, ζωντάνια, παλμός και United by Music! Η Eurovision γιορτάζει τα 70ά της γενέθλια και ο Α’ Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης ξεκίνησε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Φέτος η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» περιμένει όχι μόνο την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, αλλά και τη νίκη, αφού εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είμαστε φαβορί μαζί με τη Φινλανδία.

Η φετινή Eurovision ξεκίνησε με το συγκινητικό βίντεο για τα 70 χρόνια του θεσμού και αμέσως μετά η Βίκυ Λέανδρος τραγούδησε το «L'amour est bleu», τη συμμετοχή της με το Λουξεμβούργο το 1967, και βγήκε πολύ λαμπερή στη σκηνή!

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι, οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς καλωσόρισαν τους τηλεθεατές, τη στιγμή που οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης αφιέρωναν τη βραδιά στη μνήμη της Μαρινέλλας της πρώτης τραγουδίστριας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 1974 με το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ' αγόρι μου».

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται 15 χώρες, όμως μόνο 10 από αυτές θα καταφέρουν να περάσουν στον Τελικό. Τη βραδιά άνοιξε η Μολδαβία με το ξεσηκωτικό τραγούδι «Viva, Moldova!» που ερμήνευσαν οι Satoshi.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Σουηδία με τη μυστηριώδη Felicia και το «μπιτάτο και κλαμπίστικο» «My system».

Στο Νο3 είδαμε τις πολύ ιδιαίτερες Lelek από την Κροατία να ερμηνεύουν το «Andromeda».

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ MEDIA CENTER ΤΗΣ EUROVISION 2026! Πλήθος δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη έχει συγκεντρωθεί στο Media Center κατα τη διάρκεια της ελληνικής συμμετοχής! Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Ελλάδα και την εμφάνιση που αναμένεται να κρίνει πολλά για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. ✨ Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει!

Φυσικά την παράσταση έκλεψε η Ελλάδα που ξεσήκωσε το κοινό στο στάδιο με τον Akyla και το «Ferto» να δίνουν κυριολεκτικά μια μοναδική παράσταση επί σκηνής!

Οι Πορτογάλοι Bandidos do Cante με το κάπως βαρετό «Rosa» ήταν άτυχοι καθώς εμφανίστηκαν αμέσως μετά από εμάς…

Ακολούθησε η Γεωργία με τους Bzikebi να ερμηνεύουν το «On Replay», thank you, next!

Σφήνα μπήκαν οι Ιταλοί Sal Da Vinci με το στιλάτο και κινηματογραφικό «Per Sempre Si» που διαγωνίζεται απευθείας στον Τελικό (Big 4).

Σαρωτική -όπως αναμενόταν- ήταν και η εμφάνιση της Φινλανδίας, της μοναδικής αντιπάλου της Ελλάδας. Η Linda Lampenius x Pete Parkkonen τραγούδησαν το «Liekinheitin» και φάνηκε ότι άρεσαν πολύ! Πάντως στο media center ο Akylas δέχτηκε μεγαλύτερο χειροκρότημα, να τα λέμε κι αυτά!

Το Μαυροβούνιο με την Tamara Živković και το μπαλέτο της που είχαν και δυναμισμό και beat και θεατρικότητα ξεσήκωσαν την αρένα με το «Nova Zora».

Οι Εσθονές Vanilla Ninja τραγούδησαν το «Too Epic To Be True», αλλά έβγαλαν κάτι παλιομοδίτικο, από αυτά βέβαια που λατρεύει η Eurovision!