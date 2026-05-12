Eurovision: Διέρρευσε όλη η σκηνική παρουσία του Akylas μέσα από το στάδιο που ενθουσίασε το κοινό

Ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα απέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου ο Akylas κατά τη διάρκεια της δεύτερης κρίσιμης πρόβας στην οποία ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στη φετινή Eurovision.

Ο Έλληνας ερμηνευτής έχει ήδη ξεσηκώσει το κοινό με τις εμφανίσεις του δικαιολογώντας τα στοιχήματα που τον θέλουν ένα από τα μεγάλα φαβορί. Έχοντας απέναντί του, στον ίδιο ημιτελικό, το δίδυμο Linda Lampenius x Pete Parkkonen από τη Φινλανδία που διεκδικούν επίσης το τρόπαιο, ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή και έβαλε «φωτιά» στο στάδιο Wiener Stadthalle ξεσηκώνοντας με το ρυθμικό του τραγούδι το κοινό που τον επιδοκίμαζε.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής του, αρκετοί παρευρισκόμενοι στο στάδιο ανάρτησαν την σκηνική παρουσία του Akyla σχολιάζοντας ότι το θέαμα είναι άκρως απολαυστικό, ευρηματικό και διασκεδαστικό. Αυτό προκάλεσε και μια αναπάντεχη άνοδο στις στοιχηματικές με τον 27χρονο ερμηνευτή να βάζει πλώρη για τον Τελικό (σίγουρα) αλλά και για την πρώτη θέση.

Όπως ανέφεραν αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η σύλληψη της ιδέας από τον Φωκά Ευαγγελινό, είναι γεμάτη συμβολισμούς, όπως ακριβώς και οι στίχοι του τραγουδιού, και μεταφέρει την ιστορία του Akyla μέσα από τη μικρή οθόνη στους τηλεθεατές επιζητώντας τι άλλο; Τη θετική τους ψήφο.

Αυτή είναι η ολοκληρωμένη πρόβα του Ακύλα. Ο Ακύλας έχει φωνή αλλά παιδιά πιο καρακιτς δεν έχει. Καλύτερα να άφηναν τη χορογραφία του εθνικού τελικού. Τι είναι αυτό το πράμα; #Ακυλας #eurovisiongr #Ferto @EurovisionGRERT @eurovisionfn @ErtEurovision #φωκας pic.twitter.com/okCwImgzP5 — ΠληκτροφωνίΧ GR (@LocoWorldGR2) May 11, 2026

Τι συμβαίνει πάνω στη σκηνή

Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίζεται στην 4η θέση. Στην αρχή της perfomance του στέκεται μόνος επάνω στη σκηνή, σα να έχει έρθει από άλλο πλανήτη, ενώ από πίσω ακούγεται η αρχή της μελωδίας. Αφού γυρίζει να κοιτάξει τη γιγαντοοθόνη που έχει πίσω του, πατάει start και εμφανίζονται τα γραφικά που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. O Akylas μας εισάγει στον κόσμο του...

Μόλις ξεκινάει το ρεφρέν, στη σκηνή ανεβαίνει ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης φορώντας το κοστούμι των χορευτών της Έλενας Παπαρίζου, ένας φόρος τιμής στο «My Number One» που μας είχε χαρίσει την πρώτη θέση το 2005 στο Κίεβο. Τότε, ο Έλληνας ερμηνευτής σηκώνει τις χορδές της λύρας από το στέρνο του χορευτή και παίζει με το δοξάρι. Ένα στιγμιότυπο στο οποίο το στάδιο ξεσπάει σε δυνατό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, ο Akylas μαζεύει φρουτάκια, ανεβαίνει στο τιγρέ πατίνι του και μας οδηγεί στη μέση του διαδρόμου ενώ πίσω του εμφανίζεται το prop. Αφού επιστρέψει στην κεντρική σκηνή, αρχίζει να εξερευνεί τα δωμάτια. Στο πρώτο τον περιμένει η Παρθένα Χοροζίδου, πιθανόν ως η «αιωνιότητα», η οποία πλέκει και φοράει το χαρακτηριστικό σκουφάκι - statement του Akyla με τα γατίσια αυτάκια. Η γνωστή ηθοποιός σηκώνεται και αρχίζει να χορεύει στον ρυθμό της μουσικής δημιουργώντας μια άκρως διασκεδαστική εικόνα που σίγουρα θα συζητηθεί.

Αμέσως μετά, ο Akylas περνάει στο δεύτερο δωμάτιο όπου συναντά τον Μιχάλη Μιχαηλίδη ντυμένο αρχαίο άγαλμα που συμβολίζει πιθανόν τη «δόξα». Ο Έλληνας ερμηνευτής φαίνεται πως με τη μουσική του δίνει ζωή στο άψυχο αντικείμενο το οποίο ξυπνάει και αρχίζει να λικνίζεται μαζί του.

Στο τελευταίο δωμάτιο ο Χρήστος Νικολάου ενσαρκώνει τον θεό του χρήματος και φυσικά χορεύει και αυτός παρασυρμένος από την ενέργεια του Akyla.

Με έναν μαγικό (τηλεοπτικό) τρόπο, ο Akylas ξεπροβάλλει στην κορυφή του prop και ερμηνεύει την ωδή στη μητέρα του ενώ από πίσω του εμφανίζονται οι στίχοι στα αγγλικά. Πρόκειται, ίσως για τις πιο συγκινητικές στιγμές της εμφάνισής του. Αφού μας ενημερώνει ότι θα τα πράξει όλα «αν κερδίσει» κατεβαίνει στη σκηνή με pole dancing όπου τον περιμένουν οι τρεις χαρακτήρες. Η δόξα, η αιωνιότητα και τα λεφτά τον κυνηγούν επί σκηνής και «πραγματοποιούν» το όνειρο του ερμηνευτή!