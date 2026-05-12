Eurovision 2026: Στον Τελικό η Ελλάδα - «Γκρέμισε» την αρένα ο Akylas

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι περνάει στον Tελικό της φετινής Eurovision, το Σάββατο 16/5 και πολύ το χαρήκαμε αν και ήμασταν σίγουροι πως με τον Akyla και το «Ferto» το είχαμε σιγουράκι!

Μετά από εμάς ανακοινώθηκαν οι άλλες 9 χώρες που θα διαγωνιστούν το Σάββατο και είναι οι: Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Χειροκροτήματα, ζωντάνια, παλμός και United by Music! Η Eurovision γιορτάζει τα 70ά της γενέθλια και ο Α’ Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης και είχε το γνώριμο ύφος και στιλ.

Το σόου ξεκίνησε με το συγκινητικό βίντεο για τα 70 χρόνια του θεσμού και αμέσως μετά η Βίκυ Λέανδρος τραγούδησε το «L'amour est bleu», τη συμμετοχή της με το Λουξεμβούργο το 1967, και βγήκε πολύ λαμπερή στη σκηνή!

Η Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι, οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς καλωσόρισαν τους τηλεθεατές, τη στιγμή που οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης αφιέρωναν τη βραδιά στη μνήμη της Μαρινέλλας της πρώτης τραγουδίστριας που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 1974 με το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ' αγόρι μου».

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται 15 χώρες, όμως μόνο 10 από αυτές θα καταφέρουν να περάσουν στον Τελικό. Τη βραδιά άνοιξε η Μολδαβία με το ξεσηκωτικό τραγούδι «Viva, Moldova!» που ερμήνευσαν οι Satoshi.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η Σουηδία με τη μυστηριώδη Felicia και το «μπιτάτο και κλαμπίστικο» «My system».

Στο Νο3 είδαμε τις πολύ ιδιαίτερες Lelek από την Κροατία να ερμηνεύουν το «Andromeda».

#greektiktok #flashgr #foryou #eurovision ♬ original sound - Flash.gr @flashgrofficial ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ MEDIA CENTER ΤΗΣ EUROVISION 2026! Πλήθος δημοσιογράφων από όλη την Ευρώπη έχει συγκεντρωθεί στο Media Center κατα τη διάρκεια της ελληνικής συμμετοχής! Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Ελλάδα και την εμφάνιση που αναμένεται να κρίνει πολλά για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. ✨ Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! #tiktokergreece

Φυσικά την παράσταση έκλεψε η Ελλάδα που ξεσήκωσε το κοινό στο στάδιο με τον Akyla και το «Ferto» να δίνουν κυριολεκτικά μια μοναδική παράσταση επί σκηνής! Πάντως μετά τον Α' Ημιτελικό η χώρα μας έπεσε στα στοιχήματα. Έτσι λοιπόν ενώ είχαμα φτάσει στις 21% πιθανότητες για νίκη, πέσαμε στο 18%!

Οι Πορτογάλοι Bandidos do Cante με το κάπως βαρετό «Rosa» ήταν άτυχοι καθώς εμφανίστηκαν αμέσως μετά από εμάς…

Ακολούθησε η Γεωργία με τους Bzikebi να ερμηνεύουν το «On Replay», thank you, next!

Σφήνα μπήκαν οι Ιταλοί Sal Da Vinci με το στιλάτο και κινηματογραφικό «Per Sempre Si» που διαγωνίζεται απευθείας στον Τελικό (Big 4).

Σαρωτική -όπως αναμενόταν- ήταν και η εμφάνιση της Φινλανδίας, της μοναδικής αντιπάλου της Ελλάδας. Η Linda Lampenius x Pete Parkkonen τραγούδησαν το «Liekinheitin» και φάνηκε ότι άρεσαν πολύ! Πάντως στο media center ο Akylas δέχτηκε μεγαλύτερο χειροκρότημα, να τα λέμε κι αυτά!

Το Μαυροβούνιο με την Tamara Živković και το μπαλέτο της που είχαν και δυναμισμό και beat και θεατρικότητα ξεσήκωσαν την αρένα με το «Nova Zora».

Οι Εσθονές Vanilla Ninja τραγούδησαν το «Too Epic To Be True», αλλά έβγαλαν κάτι παλιομοδίτικο, από αυτά βέβαια που λατρεύει η Eurovision!

Ισπανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποχώρησαν από τον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ που εμφανίστηκε με τον Noam Bettan που τραγούδησε το «Michelle», που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και η γαλλική συμμετοχή.

Υπήρξε θεατής που ούρλιαζε Free Palestine (Λευτεριά στην Παλαιστίνη) και ο οποίος απομακρύνθηκε άμεσα από τους security, βασικά τον πήραν σηκωτό!

Στο ενδιάμεσο είδαμε και τη συμμετοχή της Γερμανίας που λόγω Big 4 θα διαγωνιστεί απευθείας στον Τελικό. Εκπροσωπείται από τη Sarah Engels και το «Fire», ένα δυναμικό disco pop τραγούδι.

Στην 11η θέση διαγωνίστηκε το Βέλγιο με την Essyla και το κομμάτι «Dancing on the Ice» που κάτι μας θύμιζε, κάπου σαν να το είχαμε ξαναδεί και πολύ ασχοληθήκαμε μαζί του!

Σκιαχτήκαμε λίγο με τον Lion Ceccah από τη Λιθουανία που ερμήνευσε το «Sólo Quiero Más» και ήταν σαν να βλέπαμε κάτι από Δαίμονες!

Μετά είδαμε το Σαν Μαρίνο με το «Superstar» και την τύπου Σερ, Senhit, που έκλεψε από την ελληνική συμμετοχή το καλειδοσκόπιο, αλλά την έσωσε κάπως ο Boy George!

Η Πολωνία με την Alicja τραγούδησε ένα τύπου gospel, το «Pray», με κάπως διαστημικό λουκ, που ΟΚ ήταν μια διαφορετική πρόταση.

Το διαγωνιστικό μέρος του Α’ Ημιτελικού έκλεισε η Σερβία με το τραγούδι «Kraj Mene» που ερμήνευσαν οι Lavina. Αυτό κι αν ήταν Δαίμονες!