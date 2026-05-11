Καταχειροκροτήθηκε στην πρόβα των κριτικών επιτροπών o Akylas

Ο παλμός της Eurovision χτυπά δυνατά απόψε Δευτέρα 11 Μαΐου στο Wiener Stadthalle αφού οι 15 πρώτες χώρες πραγματοποιούν την 2η Dress Rehearsal, το πρώτο crash test πριν τον ημιτελικό, αφού ψηφίζουν οι εθνικές επιτροπές των χωρών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, διαμορφώνοντας το 50% του τελικού αποτελέσματος.

Η εν λόγω πρόβα πραγματοποιείται παρουσία κοινού αφού είναι η πρώτη που θα μαγνητοσκοπηθεί για λόγους ασφαλείας. Φυσικά, το ενδιαφέρον της βραδιάς εστιάζεται στα δυο μεγάλα φαβορί για νίκη: ο Ακύλας με το «Ferto» ανέβηκε στη σκηνή για λογαριασμό της Ελλάδας αλλά και οι Φινλανδοί Linda Lampenius x Pete Parkkonen θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Liekinheitin» και θα επιχειρήσουν να αποκομίσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία των επιτροπών.

Η εμφάνιση της Ελλάδας

Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίστηκε στην 4η θέση υπό την καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού και έβαλε σίγουρα πλώρη για την πρωτιά. Μόλις ανεβαίνει στη σκηνή πατάει play και εμφανίζονται τα γραφικά που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Μόλις ξεκινάει το ρεφρέν, στη σκηνή εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης φορώντας το κοστούμι των χορευτών της Έλενας Παπαρίζου, ένας φόρος τιμής στο «My Number One» που μας είχε χαρίσει την πρώτη θέση το 2005 στο Κίεβο. Τότε, ο Akylas παίζει τη λύρα με τα τρία σχοινιά και το στάδιο ξεσπάει σε δυνατό χειροκρότημα.

Στη συνέχεια, ο Akylas παίρνει το τιγρέ πατίνι του και μαζεύει φρουτάκια το οποίο οδηγεί στη μέση του διαδρόμου και από πίσω εμφανίζεται το prop. Ο Έλληνας ερμηνευτής επιστρέφει στην κεντρική σκηνή όπου αρχίζει να εξερευνεί τα δωμάτια. Στο πρώτο τον περιμένει η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία φοράει το χαρακτηριστικό σκουφάκι - statement του Akyla με τα γατίσια αυτάκια ενώ πλέκει. Αμέσως, η γνωστή ηθοποιός σηκώνεται και αρχίζει να χορεύει στον ρυθμό της μουσικής δημιουργώντας μια άκρως διασκεδαστική εικόνα που σίγουρα θα συζητηθεί.

Αμέσως μετά, ο Akylas περνάει στο δεύτερο δωμάτιο όπου συναντά τον Μιχάλη Μιχαηλίδη ντυμένο άγαλμα. Ο Έλληνας ερμηνευτής φαίνεται πως με τη μουσική του δίνει ζωή στο άψυχο αντικείμενο το οποίο ξυπνάει και αρχίζει να λικνίζεται μαζί του.

Στο τελευταίο δωμάτιο ο Χρήστος Νικολάου είναι ο θεός του χρήματος και φυσικά χορεύει και αυτός παρασυρμένος από την ενέργεια του Akyla.

Με έναν μαγικό τρόπο, ο Akylas εμφανίζεται στην κορυφή του prop και ερμηνεύει την ωδή στη μητέρα του ενώ από πίσω του εμφανίζονται οι στίχοι στα αγγλικά. Πρόκειται, ίσως για τις πιο συγκινητικές στιγμές της εμφάνισής του. Αφού μας ενημερώνει ότι θα τα πράξει όλα «αν κερδίσει» κατεβαίνει στη σκηνή με pole dancing όπου τον περιμένουν οι τέσσερις χαρακτήρες και τον κυνηγούν μέχρι τη μέση της σκηνής όπου και κλείνουν την εμφάνιση με χιουμοριστικό τρόπο.

Η ελληνική αποστολή έλαβε ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα της βραδιάς επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι άδικα ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί.