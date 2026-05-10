Eurovision 2026: Ο Akylas στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βιέννη πριν τον ημιτελικό

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση της Ελλάδας στη σκηνή της Eurovision 2026, ο Akylas και η ελληνική αποστολή βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία στη Βιέννη.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία Γεώργιος Ηλιόπουλος και η Ανθούσσα Διακοπούλου υποδέχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 την ελληνική αποστολή, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη φετινή συμμετοχή της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

#greektiktok #flashgr #foryou #FERTO ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr @flashgrofficial ✨ Ο Akylas στη δεξίωση του Έλληνα πρέσβη με όλους τους εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας στη Βιέννη. Σε μια κομψή βραδιά στη Βιέννη, ο Akylas έδωσε το παρών στη δεξίωση του Έλληνα πρέσβη, αποπνέοντας ενθουσιασμό και προσμονή για ένα νέο δημιουργικό εγχείρημα. Σε δηλώσεις του, μίλησε με έντονη ανυπομονησία: «Δεν καταλαβαίνετε πόσο κρατιόμασταν να το κρατήσουμε μυστικό. Ήμουν από την αρχή πολύ ενθουσιασμένος με την ιδέα του Φωκά και σε λίγες μέρες θα ανακαλύψετε όλη την ιστορία του Ferto» #tiktokergreece

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ηλιόπουλος χαρακτήρισε τη Eurovision μια «μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή» που ενώνει διαφορετικούς πολιτισμούς, γλώσσες και μουσικές, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Ακύλα και στη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Όπως σημείωσε, το τραγούδι και η παρουσία του καλλιτέχνη συνδυάζουν σύγχρονο χαρακτήρα, ηλεκτρονικό ήχο και έντονο προσωπικό καλλιτεχνικό στίγμα, συγχαίροντας παράλληλα όλα τα μέλη της αποστολής που εργάστηκαν για τη φετινή ελληνική παρουσία στον διαγωνισμό.

Από την πλευρά του, ο Akylas εμφανίστηκε συγκινημένος και ευδιάθετος, δηλώνοντας πως αισθάνεται «ευλογημένος» που εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision.

«Θα δώσω το 100% του εαυτού μου. Είναι μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι με αυτή την υπέροχη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη στη Μητρόπολη Αυστρίας και το ελληνικό σχολείο

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Akylas επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Αυστρίας καθώς και την Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης.

Εκεί συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Αυστρίας και Έξαρχο Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή ενόψει της εμφάνισης στον φετινό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερα θερμή ήταν και η υποδοχή από τους μικρούς μαθητές της σχολής, με τους οποίους ο Akylas φωτογραφήθηκε, τραγούδησε και συνομίλησε, χαρίζοντάς τους παράλληλα το χαρακτηριστικό σκουφάκι «Ferto», που έχει συνδεθεί με τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, με τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή του Wiener Stadthalle την Τρίτη 12 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.