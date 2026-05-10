Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 - Βίντεο του FLASH από το τιρκουάζ χαλί

Η αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision 2026 ξεκινά και επίσημα σήμερα, Κυριακή (10/5), με το καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί να δίνει το εναρκτήριο σήμα της πιο λαμπερής μουσικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση μπροστά σε δημοσιογράφους, φωτογράφους και χιλιάδες θαυμαστές του διαγωνισμού, σε μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Όπως αποτυπώνουν και τα πλάνα του FLASH, οι προετοιμασίες στη Βιέννη για τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού είναι σε πλήρη εξέλιξη με το κλίμα στην αυστριακή πρωτεύουσα να είναι εορταστικό.

Η σημερινή τελετή έναρξης της Eurovision 2026 στη Βιέννη σηματοδοτεί και επίσημα την αρχή της εβδομάδας του διαγωνισμού. Η πόλη έχει μετατραπεί σε μεγάλο μουσικό σκηνικό, με την Opening Ceremony να γίνεται στο δημαρχείο της Βιέννης και στον χώρο του Rathausplatz, όπου περνούν οι αποστολές πάνω από το λεγόμενο Turquoise Carpet και παρουσιάζονται επίσημα στο κοινό και τα media.

Συνολικά, 35 χώρες θα περάσουν από το τιρκουάζ χαλί, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα τους καλλιτέχνες και τις αποστολές λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό. Δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να καταγράψουν τις πρώτες αντιδράσεις των συμμετεχόντων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, αύριο, Δευτέρα (11/5), θα πραγματοποιηθούν δύο κρίσιμες πρόβες — μία πρωινή και μία απογευματινή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απογευματινή πρόβα, καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές επιτροπές για τη βαθμολογία των ημιτελικών.

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα ψηφοφορίας στους δύο ημιτελικούς βασίζεται κατά 50% στις εθνικές επιτροπές και κατά 50% στην ψήφο του κοινού, γεγονός που καθιστά κάθε πρόβα ιδιαίτερα σημαντική για την τελική εικόνα των συμμετοχών.