Eurovision: Το πρώτο βίντεο από την πρόβα - Έτσι εμφανίζεται ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης

Θεατρικό σκηνικό που παραπέμπει σε videogame με τον Akyla να μας ταξιδεύει από την αρχαιότητα στο σήμερα! Αυτό εμπνεύστηκε για τη φετινή ελληνική συμμετοχή της Eurovision ο Φωκάς Ευαγγελινός!

Το απόσπασμα των 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Akyla στη σκηνή της Eurovision αποκαλύπτει μια πρώτη, δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής.

Στο βίντεο βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game.

Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και ανοίγει την αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση, στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.

φωτογραφία Instagram

Από πίστα σε πίστα

Η ελληνική αποστολή χρησιμοποιεί μια κατασκευή που «τρέχει» και δημιουργεί διαφορετικούς χώρους. Κάθε χώρος είναι και μια επόμενη πίστα στο videogame του «Ferto», όπως ακριβώς έχουμε δει να συμβαίνει και στο videoclip του τραγουδιού.

Ο Akylas προχωρά από τη μία πίστα στην άλλη όπου και συναντά τους χορευτές και τους ηθοποιούς που βρίσκονται πλάι του επί σκηνής. Κάθε πίστα θυμίζει και μια άλλη εποχή: ξεκινάμε από το αρχαίο (εκεί ο τραγουδιστής συναντά και ένα άγαλμα), στη συνέχεια πηγαίνουμε στο παραδοσιακό και έπειτα στο σύγχρονο μέρος της ζωής.

Μέσα από αυτή την έμπνευση η Φωκάς Ευαγγελινός ήθελε να δώσει στην ελληνική συμμετοχή έναν πιο θεατρικό χαρακτήρα ώστε να έρχεται σε αντίθεση με το γρήγορο κομμάτι του Akyla και στο τέλος το κοινό να μαγεύεται με όσα βλέπει!