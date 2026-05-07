Πρόβα Akyla: Απογοήτευσε τους fans - Πτώση στα στοιχήματα - Ποιον άσο κρύβει ο Φωκάς Ευαγγελινός

Δεν πρόλαβε να δημοσιευτεί το κλιπάκι με τα 30’’ από το πώς έχει στηθεί το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision και στα social media ξέσπασε πόλεμος! Υπήρχαν fans που έλεγαν πως η εμφάνιση του Akyla ήταν μια χαρά, άλλοι πάλι τον βρήκαν υποτονικό και αδιάφορο και στα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά!

Ο Φωκάς Ευαγγελινός και η ομάδα του ήταν εκείνοι που αποφάσισαν ποιο απόσπασμα από την πρόβα της Ελλάδας θα δοθεί στη δημοσιότητα και αν το αποτέλεσμα απογοήτευσε κάποιους έχει να κάνει ξεκάθαρα με το γεγονός πως ο creative director της ελληνικής αποστολής δεν ήθελε να κάψει τα ατού της εμφάνισης του Akyla. Αυτός λοιπόν είναι και ο κρυφός άσος στο μανίκι μας.

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, στον Α’ ημιτελικό, θα δούμε όλες τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει ο Ευαγγελινός και η ομάδα του (τι ακριβώς θα κάνουν οι χορευτές, πως θα στηθεί το σημείο όπου απευθύνεται στη μητέρα του, τα διάφορα props επί σκηνής που θα χρησιμοποιήσει ο Akylas) που στόχο έχουν να αιφνιδιάσουν ευχάριστα τους τηλεθεατές που έχουν δει μόνο τα 30’’ και να κλέψουν την παράσταση!

Ένα εκατομμύριο προβολές

Με το που ανέβηκε το απόσπασμα από την πρόβα του Akyla στα social media, έγινε πραγματικά πανικός. Μέσα σε λίγες ώρες η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει στα 1,2 εκατομμύρια προβολές στο TikTok αποδεικνύοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει στους fans. Η πρόβα της Φινλανδίας, του απόλυτου φετινού φαβορί, είχε μόλις 288.000 views!

Πτωτικές τάσεις

Την ίδια στιγμή, το απόσπασμα από τη δεύτερη τεχνική πρόβα της Ελλάδας φαίνεται πως απογοήτευσε γενικότερα το κοινό και άλλαξε ελαφρώς την κατάταξη στην οποία μας δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων. Η Ελλάδα παραμένει στη 2η θέση όμως πλέον -σύμφωνα με το eurovisioworld- έχει πέσει στις 14% πιθανότητες το «Ferto» να φέρει το έπαθλο στην Ελλάδα.

♬ original sound - Eurovision @eurovision It's 'Liekinheitin' live! 🔥 And Linda Lampenius WILL be playing her violin live on the Eurovision stage next Tuesday 🎻 Finland | Linda Lampenius x Pete Parkkonen | Liekinheitin | 🇫🇮 #Eurovision Watch the First Semi-Final of the Eurovision Song Contest live on 12 May, on YouTube and 35 participating broadcasters #Eurovision2026

Αντίθετα αυξητικά δείχνει να κινείται η Φινλανδία, αφού το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen παραμένει στο Νο1 και φέρεται να έχει πια 33% πιθανότητες για νίκη.

Στην 3η θέση παραμένει η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 11% πιθανότητες για νίκη. Φυσικά όλα αυτά πρόκειται να αλλάξουν μόλις ξεκινήσουν οι dress rehearsals και δούμε ακριβώς πως θα παρουσιαστούν τα τραγούδια στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη...