Akylas: Η λατρεία του για το σνίτσελ και η πτωτική τάση στα στοιχήματα

Ο Akylas ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του ORF2 της αυστριακής τηλεόρασης και αφού καλημέρισε τον παρουσιαστή στα γερμανικά, στη συνέχεια μίλησε για την αγάπη που έχει για το σνίτσελ! Ο Έλληνας τραγουδιστής παρουσιάστηκε ως ένα από τα φαβορί της Eurovision και αποκάλυψε πως μοιράζεται το ίδιο vibe με εκπρόσωπο της Αυστρίας, Cosmó, του αρέσει η μουσική, η χορογραφία και το στιλ του και θα μπορούσε να βρεθεί σε κάποια σκηνή μαζί του!

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι ανάμεσα στα φαβορί. Αισθάνομαι βέβαια πίεση και προσπαθώ να μην κοιτάζω τι λένε τα στοιχήματα γιατί θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, στις πρόβες μου και να δώσω το 100%, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που τόσος κόσμος πιστεύει στην Ελλάδα φέτος», κατέληξε ο Akylas.

Μειώνονται οι πιθανότητες

Η πτωτική πορεία της Ελλάδας στα γραφεία στοιχημάτων συνεχίζεται, αν και ο Φωκάς Ευαγγελινός και το team του δεν δείχνουν να προβληματίζονται καθώς πιστεύουν πολύ στον δυναμισμό που θα βγάλει η σκηνική μας παρουσία στο live.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παραμένει στη 2η θέση όμως πλέον -σύμφωνα με το eurovisionworld- έχει πέσει στις 13% πιθανότητες (από 14%) το «Ferto» να φέρει το έπαθλο στην Ελλάδα.

Αντίθετα αυξητικά δείχνει να κινείται η Φινλανδία, αφού το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen παραμένει στο Νο1 και φέρεται να έχει πια 34% πιθανότητες (από 33%) για νίκη. Στην 3η θέση παραμένει η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 11% πιθανότητες για νίκη.